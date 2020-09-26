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    AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı.
    • AA
    • 26.09.2020 - 05:09
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    AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."

    AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı #1

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