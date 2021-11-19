AK Parti'li Uğur Aydemir'den ücretli yol açıklaması

AK Parti'li vekil Uğur Aydemir, TBMM Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin ücretli yollarla ilgili eleştirilerine "Paranız kalmayabilir. Başınızı kaldırıp yolların güzelliğine bakın" şeklinde yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesi görüşmeleri gerçekleşti.

Görüşmelerde, Yapı-İşlet-Devlet modeliyle özel sektöre yaptırılan ücretli otoyollar da gündeme geldi.

"CEBİNDE PARASI YOKSA ESKİ YOLU KULLANIR"

Otoyol ve köprülerin geçiş ücretini eleştiren muhalefet milletvekillerine yanıt veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız çok zekidir, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür"

"BU OTOBAN SAYESİNDE DİĞER YOLLARI RAHATLIYORUZ"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın tepkilerine devam etmesi üzerine Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın şu çok önemli kaldı ki bu otobanın kullanımı sayesinde diğer yolları rahatlatıyoruz ve eski yolu tercih eden vatandaşlarımız daha rahat seyahat yapıyorlar. Bunu da anlayın artık, lütfen bunu anlamış olun. Şunu söylüyorsunuz, 'Vatandaşın cebinden 1 lira para çıkmayacak' dediniz… Geçen sene Garo Paylan dedi ki 'Sayın Bakanım Osmangazi Köprüsü'nden geçtim, ikinci gişeye geldim param bitti. Volkswagen arabamla oradan sıradan bir arabayla geçiyorum, Volkswagen'le param bitti.'

"PARA KALMAYABİLİR, BAŞINIZI KALDIRIN ŞU YOLLARIN GÜZELLİĞİNE BAKIN"

Yani paranız bittiği zaman arkadaşlar olabilir, para kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın arkadaşlar ya. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış, gözünüz gönlünüz açılsın. Artık Türkiye'de Volkswagen Passat'lar sıradan bir araba oldu demiştim ben de Sayın Paylan'a.





"BİZİM VATANDAŞLARIMIZ, YOLA ÇIKARKEN ELİNİ CEBİNE ATARLAR, BÜTÇELERİNİ KONTROL EDERLER"

Kaldı ki yola çıkarken de bizim vatandaşlarımız elini cebine atarlar, bütçelerini kontrol ederler, Sayın Paylan bunu yapmamış ama vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür."

"BU İHALEYİ HANS ALSAYDI, BİLMEM GEORGE YAPSAYDI İYİ Mİ OLACAKTI"

Aydemir, Yap-İşlet-Devret projelerinin aynı müteahhitlere verilmesine yönelik yapılan eleştiriler üzerine ise şunları söyledi:

"Arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. '5 yandaş', '5 yandaş' deyip duruyorsunuz. Bakınız burada olmayanların ben avukatlığını yapmayacağım ama burada olmayanlar hakkında kimsenin günahına girmeyin. Bu 5 müteahhit İstanbul Havalimanı'nı yapıyor, niye zorunuza gidiyor? Hans alsaydı bu ihaleyi Hans yapsaydı, bilmem George yapsaydı iyi mi olacaktı? Ben bizim işadamlarımızla gurur duyuyorum."