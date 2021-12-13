AK Partili ve HDP'li vekiller arasında FETÖ tartışması

AK Partili ve HDP'li vekiller arasında FETÖ tartışması

Bütçe görüşmelerinde konuşan HDP'li Hişyar Özsoy'un AK Partili Cahit Özkan'a "FETÖ'cüsün" demesi üzerine Meclis'te gergin anlar yaşandı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri tüm hareretiyle sürüyor.

Bugün, Genel Kurul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü.

AK PARTİLİ VEKİLE "FETÖ'CÜSÜN" DEDİ

Görüşmelerde söz isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a "FETÖ'cüsün" dedi.

Bunun üzerine AK Partili Özkan kürsüde konuşan HDP'li Özsoy'a parmak sallayarak tepki gösterdi.

"O PARMAĞINI İNDİR"

Kürsüde kendisine parmak sallayan Özkan'a yanıt veren Özsoy ise şu ifadeleri kullandı:

"O parmağını indir, karşında çocuk yok. Parmağınızı, elinizi, kolunuzu indirin. Gelir burada konuşursunuz, parmak sallamayın. Süleyman Soylu gibi parmak sallamayın"

AK Partili ve HDP'li vekiller arasında FETÖ tartışması VİDEO

