Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bağımsız milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili milletvekilleri arasında "hakaret polemiği" yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşüldüğü sırada, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık arasında, hakaret iddiasıyla tartışma yaşandı.

AHMET ŞIK: "NE KADAR ÇENESİZ ADAMMIŞSIN"

Şık'ın konuşma esnasında 'tiranlık' demesi üzerine AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. Şık, kendisinin konuşma yaptığı esnada sesini yükselten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a kürsüden "Kes sesini. Ne kadar çenesiz adammışsın ya. Biraz terbiyeni takın olur mu? Saygı sınırını aşma" deyince Bülent Turan ayağa kalktı.

AK Partililerle Ahmet Şık arasında hakaret tartışması

Ahmet Şık, Turan'ın susmaması üzerine başkana dönerek "Müdahale edecek misiniz?" diye sordu. Başkanın uyarısı üzerine AK Parti sıralarından sesler yükselmeye devam etti. Ahmet Şık'ın, Turan'a yönelik "Haddini bil" demesi üzerine AK Partililer ayaklanınca diğer milletvekilleri araya girerek olayı yatıştırdı.

Tartışma sonrası birleşime ara verildi

BÜLENT TURAN: "AHMET ŞIK ÖZÜR DİLEMEZSE CEZA ALMALI"

Gerginlik sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirterek, özür dilemesi gerektiğini ve özür dilemediği takdirde geçici olarak Genel Kurul salonundan çıkarılması veya oturuma katılmama cezası verilmesi gerektiğini ifade etti.

AHMET ŞIK'A UYARI CEZASI VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan da Şık'ın geçici olarak Genel Kurul oturumlarına katılmama cezası verilmesini Genel Kurulun önerisine sundu.

Bağımsız İstanbul milletvekili Şık'ı savunmak üzere Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuştu. Baş, Şık'ın diğer milletvekilleri gibi deneyimli olmadığını ve milletvekillerinin kendisine cevap verdiklerinde Şık'ın milletvekillerine cevap verme ihtiyacı hissettiğini ifade etti. Baş, Tiran'ın anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi.

Baş konuşmasını bitirip yerine geçerken, AK Parti sıralarından kendisine yönelik sözler söylendi. Bunun üzerine Baş ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

Aradan sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildiğini açıkladı.