Ak Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanılan afetler nedeniyle Ak Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.

Türkiye, son zamanlarda yaşanılan afetlerle mücadele ediyor.

20. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetler nedeniyle Ak Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.

"ZOR GÜNLERİ EN KISA SÜREDE AŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız Ak Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız."