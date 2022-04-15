AK Parti'nin Bağcılar belediye başkan adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti grup toplantısı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında yapıldı.

Grup toplantısında, sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerine görüşüldü.

Abdullah Özdemir aday olacak

Yapılan istişareler neticesinde Kabaktepe, AK Parti grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan Adayı'nın 39 yaşındaki Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.

Abdullah Özdemir kimdir?

Özdemir'in siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladığı belirtildi. Abdullah Özdemir, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

Özdemir, bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Orta Doğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev alıyor. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstleniyor. İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babası.













