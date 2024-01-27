AK Parti'nin İzmir ilçe adayları bugün açıklanacak Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları da bugün belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkapınar Spor Salonu'nda 30 ilçenin adayını kamuoyuna duyuracak.

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Türkiye yerel seçim atmosferine girdi..

Partilerde, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor.

AK Parti'de, İstanbul ve Ankara'nın ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıklama sırası İzmir'e geldi.

İzmir adayları bugün belli olacak

Hamza Dağ'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından bugün de ilçe belediye başkan adayları belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de aday tanıtım toplantısına katılarak 30 ilçe adayını açıklayacak.

Aday tanıtım toplantısı 13.00'da

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile saat 13.00'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'da da İzmir Şehir Hastanesinin resmi açılışını gerçekleştirecek.

Cuma namazı çıkışında aday tanıtım toplantısı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

"Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz"

"Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz."

Tüm İzmirliler davet edildi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise sosyal medya hesabından tüm İzmirlileri aday tanıtım toplantısı ile hastane açılışına davet etti.

Saygılı sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada şöyle dedi: