Ali Babacan, 28 Şubat sürecinde kız kardeşinin başörtüsü yüzünden üniversiteden uzaklaştırıldığı günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kongresi'nde kürsüye çıkarak partililere seslendi.

Kürsüdeki konuşmalarında 2000'li yılların öncesine değinen Ali Babacan, o dönemlerde toplumun ayrıştırıldığını ve insanların ötekileştirildiğini, baskı gördüğünü söyledi.

Herkesin o süreçte acılar çektiğini vurgulayan Babacan, kendi ailesinde de 28 Şubat sürecini ızdırap olarak yaşadığını dile getirdi.

Ali Babacan, 28 Şubat sürecini anlatırken ağladı VİDEO



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kız kardeşinin başına gelenleri anlatan Babacan, "Benim kız kardeşim..." ifadeleriyle başladığı konuşmasında duraksamasının ardından salondaki alkış sesleriyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

"BENİM SİYASETE GİRMEM, YAŞANANLARA KARŞI İSYANDI"

Babacan, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"O günlerde, o 28 Şubat'ın ağır ikliminde benim kız kardeşim, ODTÜ'de okuyan kız kardeşim okuldan üç defa uzaklaştırma cezası aldı. Başındaki örtü yüzünden. Üstelik düzenledikleri tutanağa yazdıkları ne biliyor musunuz? Ders araç-gereçlerine zarar vermek.

Gerçek sebep başka bir şey değil. Hiç utanmadan yaptılar bunu. İşte Türkiye, 2000'lerin başında böyle karanlık dönemden geçiyordu. Benim o dönemde siyasete girmem bütün bu yaşananlara karşı isyandı."