Ali Babacan, asgari ücretin en az gerçek enflasyon artı refah payı oranında yapılması gerektiğini söyleyerek hükümeti martta seçim yapmaya çağırdı.

Milyonları yakından ilgilendiren 2023 asgari ücreti belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54 zam ile asgari ücretin 5 bin 500'den 8 bin 500'e çıkarıldığını duyurdu.

Politikacılardan konuya ilişkin ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, makam arabasından bir video çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Ali Babacan asgari ücret artışını beğenmedi VİDEO

"En az gerçek enflasyon artı refah payı olmalıydı"

Babacan paylaşımında, gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın olduğunu ve asgari ücretin en az bu oran ve ferah payı eklenerek belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Babacan şöyle konuştu:

"Haftalardır merakla beklenen asgari ücret nihayet Sayın Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 99 zam yaptık diye adeta müjde verircesine açıklandı. Bu ülkede gerçek enflasyonun yüzde 200'e yaklaştığını dünya alem biliyor.

Çarşıya pazara çıkan herkes, fatura ödeyen herkes gayet iyi biliyor bunu. Biz ne dedik; asgari ücret en az gerçek enflasyon artı refah payı oaranında artırılmalıdır dedik.

"Milyonları gelir kaybı ile karşı karşıya bıraktınız"

Bunu yapmadınız. Milyonlarca insanı gelir kaybı ile karşı karşıya bıraktınız. Üstelik bunu adı asgari ücret. Asgari ücret ortalama ücret olmuş durumda. Sayın Erdoğan'ın milleti sırtında taşıdığı bir yüke benzetmiş olması kabul edilemez.

"Hemen seçim yapın, bırakın gidin"

Yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin. Mayıs haziranı da beklemeyin, Meclis elinizin altında, mart ayında bir seçim ilan edin ve bir an önce milletimizin bu ızdırabını bitirin."