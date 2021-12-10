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    Ali Babacan barda eğlenen gençlere el salladı

    Ali Babacan barda eğlenen gençlere el salladı

    DEVA Partisi lideri Ali Babacan, önünden geçtiği barda eğlenen gençlere el sallarken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 00:33
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 00:48
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale’de partisinin Yenice ilçe kongresine katıldı.

    BARDA EĞLENEN GENÇLERE EL SALLADI

    Babacan, partililerle birlikte yürüdüğü sırada bir barın önünde durdu. Bir süre içeride eğlenen gençleri izleyen Babacan, onlara el sallayarak yoluna devam etti.

    Babacan'ın o anları Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ali Babacan barda eğlenen gençlere el salladı VİDEO

    Ali Babacan barda eğlenen gençlere el salladı #1

    Ali Babacan barda eğlenen gençlere el salladı #2

    Ali Babacan barda eğlenen gençlere el salladı #3

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