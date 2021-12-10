DEVA Partisi lideri Ali Babacan, önünden geçtiği barda eğlenen gençlere el sallarken görüntülendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale’de partisinin Yenice ilçe kongresine katıldı.

BARDA EĞLENEN GENÇLERE EL SALLADI

Babacan, partililerle birlikte yürüdüğü sırada bir barın önünde durdu. Bir süre içeride eğlenen gençleri izleyen Babacan, onlara el sallayarak yoluna devam etti.

Babacan'ın o anları Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Babacan barda eğlenen gençlere el salladı VİDEO