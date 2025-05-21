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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor.

Bu kapsamda 3. dalga operasyonla gözaltına alınan isimlere yenileri eklenirken Sözcü TV'de Özlem Gürses'in konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, CHP'ye yönelik soruşturmaya usulen karşı olduklarını söyledi.

"TUTUKLU YARGILAMA İSTİSNA OLMALI"

Babacan şöyle konuştu:

"İşin esasının makul yargı süreçleri ile yürümesi lazım. Bu ülkenin bir büyükşehir belediye başkanı, ne zaman mahkeme çağırsa gider mahkemeye derdini anlatabilir. Avukatları bilgi verebilir.

Bir yandan da işini yapmaya devam edebilir. Tutuklu yargılanması istisnai bir şey olması gerekir hukukta. Kuralın tutuksuz yargılanma, tutuklu yargılanmanın istisna olması lazım.

"CHP'Y E YAPILAN HER ŞEYE KARŞIYIZ"

Biz bu 2 aydır İBB ile ilgili yapılan CHP'yle ilgili yapılan bütün bu uygulamalara usulen karşıyız. Yani bunun daha makul, insani süreçlerle yapılması mümkündür. Yargı hesap sorabilir, sorumluluk mevkiinde olanlar da gider hesabını sorabilir ama usul çok daha makul olmalıdır."