Sık sık prompter kullanmamakla övünen Ali Babacan, sokakta toplanan halka partililerin tuttuğu prompterdan okuyarak konuşma yaptı.

2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kaldı.

Seçim yaklaştıkça siyasi partilerin il ziyaretleri de sıklaşıyor.

Bunun yanında yeni kurulan partilerin teşkilat çalışmaları da hız kazandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu kapsamda ziyaret ettiği illerde halka hitap ediyor.

Babacan'ın bir ziyaretinde yaptığı konuşma ise sosyal medyanın gündeminde.

Toplanan partililere prompterden konuştu

Konuşmanın gündem olması ise içeriğinden değil konuşma yönteminden kaynaklanıyor.

Her fırsatta prompter kullanmadığını söyleyerek bununla övünen Babacan, halka promterden okuyarak seslendi.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca Babacan'ın prompter konusunda yaptığı daha önceki açıklamaları da gündeme gelirken DEVA Lideri, dalga konusu oldu.

Ali Babacan halka prompterdan seslendi VİDEO