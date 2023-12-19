Ali Babacan: İstanbul ve Ankara için kendi adayımızı hazırlıyoruz

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Yerel seçim hazırlıkları hız kazandı.

Partiler aday belirleme süreçlerini işletirken bir yandan da muhalefette ittifak ve iş birliği seçenekleri gündemde.

Özellikle CHP'de uzun süredir devam eden ittifak arayışı şimdiye kadar olumsuz sonuçlanırken, mayıs seçimlerinde CHP listelerinden TBMM'ye giren partiler de iş birliğinden çok uzak.

Bu kapsamda Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul’da, Ankara’da kendi adaylarımızı hazırlıyoruz"

Yerelde iş birliğinin önünü tamamen kapatmak istemediklerini belirten Babacan, ortak aday konusunda partilerin anlaşmasının da zor ve uzun bir süreç olduğunu söyledi.

Kendi aday belirleme süreçlerini başlattıklarını söyleyen Babacan, İstanbul ve Ankara adaylarını da hazırladıklarının altını çizdi.

Babacan şöyle konuştu:

O partilerin genel merkezlerinin de bu işe sıcak bakıyor olması lazım. Bu bayağı zor bir şey, kaç tane yokuş var arka arkaya çıkmamız gereken. Ama iş birliği olsun da bekleyelim gibi durumumuz yok.



Kendi adaylarımızı tespit sürecimizi başlattık. 20 Şubat’a kadar süremiz var. Böyle şeyler olursa az sayıda olur. Bunun tamamen önünü kapatmadık.



Çünkü makul bir çerçeve oluşursa yerelde onun da önünü kapatmanın çok da doğru olmayacağını düşündük. Şu anda partiler arasında böyle bir iklim yok.



Genel seçimlerden, ittifaktan gelen bir yorgunluk var. Partilerin çoğu, ‘zarar verdi, kendimiz olamadık’ diyor. İstanbul’da da, Ankara’da da şu anda kendi adaylarımızı hazırlıyoruz.