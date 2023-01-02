Ali Babacan partisinin Temel Haklar Eylem Planı'nı duyurdu

Genel seçimlere kısa süre kala partilerin çalışmaları hız kazandı.

DEVA Partisi de bu kapsamda seçime yönelik eylem planlarını açıklıyor.

Genel Başkan Ali Babacan, partisinin "Temel Haklar Eylem Planı"nı açıkladı.

Partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin tam demokrasi olduğunu, tam demokrasiye giden yolun da hak ve özgürlüklerden, eşit vatandaşlıktan geçtiğini söyledi.

Türkiye'ye esaslı bir zihniyet değişimi önerdiklerini söyleyen Babacan, anadilde eğitim, azınlıkların din adamı yetiştirmesi ve cemevlerinin statüsüne yönelik hedeflerini açıkladı.

"Anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor"

Babacan, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda konuşulan tüm diller, bizim dilimizdir. Biz bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. 'Eşit mesafedeyiz' demiyorum, 'aynı yakınlıktayız' diyorum. Anayasamızın 42. maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesini öneriyoruz.

Ortak ve resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde 'anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı'nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz.

Anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Yerelden gelen talepler doğrultusunda, yerleşim yerlerinin isimlerinin aslına döndürülmesinin de önemli bir hedef olarak önümüzde durması gerektiğini ifade ediyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Temel Haklar Eylem Planı"nı açıkladı VİDEO







"Cemevleri ibadethane olarak tanınacak"

Özgürlükçü laiklik anlayışı neyi gerektiriyorsa biz onu yapacağız.

Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Vakıflar ve dernekler mevzuatında yapacağımız düzenlemelerle, dini toplulukları keyfi müdahalelerden koruyacağız.

İbadethanelerin ibadet yeri olarak tanınmasının önündeki engellerden ciddi ölçüde rahatsızız. Bu kapsamda, cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız.





Din eğitiminde yeni düzenleme

Din dersleri bakımından müfredatta düzenlemelere gideceğiz.

Bu dersin, AİHM içtihadında da belirtildiği şekilde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak verilmesini sağlayacağız.

Böylece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız.

"Topluluklar kendi din adamlarını yetiştirebilecek"

Din veya inanç topluluklarının kendi din görevlilerini eğitmek üzere eğitim kurumları açmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Yükseköğretim dahil, kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkanlarını tanıyacağız."