DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa olarak seçim dönemine kadar cumhurbaşkanı adayını konuşmayacaklarını ve bu konuda fikir beyan etmeyeceklerini söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara dışındaki ilk iftar programı için Çankırı'ya geldi.

Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisi'nde şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya gelen Babacan iftar öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ali Babacan'a Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi soruldu.

Ali Babacan: Seçim dönemine kadar cumhurbaşkanı adayını konuşmayacağız VİDEO



"Seçime kadar konuşmayacağız"

Banacan, 6'lı masa olarak seçim dönemine kadar cumhurbaşkanı adayını konuşmayacakları ve bu konuda fikir beyan etmeyecekleri konusunda mutabakat yaptklarını söyledi.

Babacan şöyle konuştu:

"Altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden biri olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek.

Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz.

"Bugünün konusu değil"

Yani bu konu bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir."