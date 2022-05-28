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    Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarında tüm partiler bilgilendirilmeli

    DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında tüm partilerin bilgilendirilmediğini vurgulayarak "Vebalinden kurtulamazsınız, gerekçesini anlatmak zorundasınız" dedi.
    • 28.05.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 18:07
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    Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarında tüm partiler bilgilendirilmeli

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Başakşehir ilçe kongresinde konuştu.

    Kürt ve Alevi meselesini çözeceklerini söyleyen Babacan, sınır ötesi operasyonlara da değindi.

    Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi gerektiğini, operasyonun gerekçesini ve meşruiyetini anlatma zorunda olunduğunu vurgulayan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

    "Sınır ötesi operasyonlar çok önemli, siyasi partileri bilgilendirmek zorundasınız"

    "Özellikle dış güvenlik meselelerinde, bu ülkenin yarınlarıyla ilgili alınacak kritik, stratejik, önemli kararlarda mutlaka diğer siyasi partilerle istişare içinde olmak zorundalar artık. ‘Kardeşim yetki ve mühür bende, aklıma geleni yaparım’, yok öyle yağma. Siz ne yapacağınızı seçime kadar daha çok anlatmak zorundasınız. Hele sınır ötesi operasyon gibi çok önemli, stratejik konularda siyasi partileri bilgilendirmek, bunun gerekçesini, meşruiyetini anlatmak zorundasınız.

    Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarında tüm partiler bilgilendirilmeli VİDEO


    "Bunun vebalinden kurtulamazsınız"

    Eğer ‘Ekonomik kriz berbat, dolar 16 lirayı geçmiş, milletin dikkatini başka bir yere çekeyim. Ekonomik krizin üstünü daha büyük bir krizle örteyim’ diyorsanız, bunun vebalinden kurtulamazsınız. Anlatmak zorundasınız.

    Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği bir Türkiye’ye bir daha asla dönmeyeceğiz. Rövanş isteyenler, çivi çiviyi söker diyenler avcunu yalayacak. Kusura bakmasınlar. Kızgınlığı anlıyoruz, öfkeyi anlıyoruz. Ancak devletin, her türlü yanlışa, her türlü hukuksuzluğa, her türlü suça karşı hukuk içinde kalarak mücadele vermesi gerektiğini en iyi bilenlerdeniz"

    Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarında tüm partiler bilgilendirilmeli #1

    Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarında tüm partiler bilgilendirilmeli #2

    Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarında tüm partiler bilgilendirilmeli #3



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