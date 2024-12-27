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Suriye'deki tarihi rejim değişikliği ve Türkiye'nin rolü dünya gündeminde.

Ülkemizde de TV kanallarında konu enine boyuna masaya yatırılıyor.

Sözcü TV'ye konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konu kapsamında Türkiye'de bir fetih havası olduğunu ve bunun da yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten babacan şöyle konuştu:

"HER YERİ FETHETMİŞİZ PLAKA DAĞITIYORUZ"

"Suriye’deki sorunların çözümünün mutlaka Suriyelilerin öncülüğünde gitmesi lazım. Ben bu konuda Dışişleri Bakanlığımızdan gayet sorumluluk içerisinde yaplan açıklamalar geldiğini görüyorum.

Ama olup bitenin iç kamuoyuna anlatma şekli… Yani her yeri fethetmişiz illere plaka dağıtıyoruz. Dışardan bakanlar bu iletişim kampanyasının bizzat hükümet tarafından yapıldığını bilmiyorlar mı?

"İÇ KAMUOYUNA BAMBAŞKA ŞEYLER ANLATILIYOR"

O kadar saf değil bu insanlar. Bir yandan başımız belaya girmesin diye Dışişlerinden doğru açıklamalar yaptır bir yandan iç kamuoyuna bambaşka şeyler anlat.

"FETİH VE KAHRAMANLIK DUYGULARI YANLIŞ YAPTIRIR"

Bu doğru bir şey değil. Gerçek neyse onu anlatmak lazım Bu zafer ya da fetih ya da kahramanlık duyguları eğer çok yükseltirseniz kendini besleyen hale gelip yanlış kararlar aldırır."