Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

6'lı masa toplantısına 21 Ağustos'ta ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zirve öncesi liderler turunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlendi.

Cumhur İtttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi ağzından da adaylığını açıklarken Millet İttifakı'nda aday düğümü çözülmüş değil.

6'lı masanın görüşmeleri ise sürüyor.

Altıncı 6'lı masa toplantısı 21 Ağustos'ta, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde yapılacak.

Bu kapsamda ev sahipliği yapan her genel başkan gibi zirve öncesi Karamollaoğlu da ortaklarını ziyaret ederek yapılacak zirvenin gündemini belirliyor.

Karamollaoğlu'ndan Babacan'a ziyaret

Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki parti de fotoğraf paylaştı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin iki taraftan da açıklama gelmedi.