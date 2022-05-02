6'lı masada birçok konuda fikir ayrılıkları olabileceğini belirten Babacan, ortak bir söylem geliştirilemezse vatandaşın güveninin sağlanamayacağını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalında konuğu oldu.

Gürses, 6'lı masanın ayrıştığı konulara dikkat çekerek Babacan'a sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özelleştirmeler konusundaki açıklamalarını hatırlatan Gürses, Babacan'a kendi fikrini sordu.

DEVA lideri Babacan, 6'lı masanın ortak aday belirleyeceğini ancak adayla yetinmeyerek bütün konularda ortak bir yol bulmaları gerektiğini söyledi.

Birçok konuda fikir ayrılıkları olabileceğini belirten Babacan, ortak bir söylem geliştirilemezse vatandaşın güveninin sağlanamayacağının altını çizdi.

Ali Babacan'a 6'lı masanın ayrıştığı konular soruldu VİDEO

"Böyle bir tablo destek alabilir mi?"

Babacan şöyle konuştu:

"Çok sık sorulan sorular var. Siz de bana sordunuz özelleştirme ile ilgili. Bu 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı özelleştirme ile ilgili ne söyleyecek? Diyelim bugün adayımız şudur diye açıklasak... Genel başkanlara sorsanız her biri başka bir şey söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı da belki başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alabilir mi? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil!"