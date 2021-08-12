DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'na katılmaları konusunda henüz karar vermediklerini söylerken, anketlerde yüzde 1.5 çıkan oy oranlarını "rakamlardan ibaret" olarak yorumladı.

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programının konuğu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dı.

Gündeme dair konularda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan, en çok merak edilenlerden, Cumhur İttifakı'na muhalif bir siyasi parti olarak, Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına yönelik soruya da cevap verdi.

"GÜNÜ GELİNCE KARAR VERİRİZ"

Babacan, henüz yeni bir parti olduklarını, bunun yanında bir ittfakta yer almaya karşı olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"1,5 yıllık siyasi partiyiz. Kendi özgün kimliğimizi inşa etmek önceliğimiz. Biz kesinlikle ittifakta yer almayız demiyoruz. Liderlerle diyaloğumuz var. Günü geldiğinde seçime doğru karar veririz."

Ali Babacan'a Millet İtfifakı sorusu-Video

"ANKET RAKAMLARI DEĞİL, SAHA ÖNEMLİ"



Muharrem Sarıkaya'nın "Anketlerde Ahmet Davutoğlu'nun partisi ile yaklaşık yüzde 1.5 oyunuz görünüyor. İki partinin birleşmesi halinde yüzde 8-10'u bulabileceğiniz söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusuna Babacan şu yanıtı verdi:

"Rakamlar çok önemli değil, sahadaki durum çok farklı. Geniş bir aralık var. Şu anda hala teşkilatlanmamızı büyük şehirlerde yeni başlatıyoruz. Bu güne kadar 48 ilde ve 300'den fazla ilçede kongre yaptık, ama daha İstanbul'da yapmadık. Stratejimiz, çevreyi sağlama almak, hukuken seçime girme hakkını elde etmek, ondan sonra büyük şehirlere girmek."

Ali Babacan: Anketlerdeki yüzde 1.5 rakamı önemli değil-Video