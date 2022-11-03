Ali Babacan'dan 6'lı masa toplantısı öncesi liderler turu

14 Kasım Pazartesi günü 6'lı masa, 8'inci kez bir araya gelecek.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplantıya ev sahipliği yapacak.

Her toplantı öncesi ev sahibi lider gibi Babacan da kendi ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı için genel başkanları ziyaret edecek.

Liderleri ziyaret edecek

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi 7 Kasım'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Babacan, 8 Kasım'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım'da ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, toplantıya davet edecek.