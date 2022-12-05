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    Ali Babacan'dan aday belirleme yöntemine Vatikan benzetmesi

    Ali Babacan'dan aday belirleme yöntemine Vatikan benzetmesi

    Ali Babacan'ın 6'lı masanın aday belirleme yöntemini anlatırken kullandığı Vatikan benzetmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 20:47
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV’de İlker Karagöz ile “Çalar Saat” programına konuk oldu.

    Gündeme dair açıklamalarda bulunan Babacan Karagöz'ün sorularını da yanıtladı.

    Aday belirleme yöntemini anlattı

    Babacan'a 6'lı masada cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceği de soruldu.

    6 liderin de belli listeler ile tekliflerde bulunacağını ve bu üyeler arasında 1 kişinin mutabakatla aday gösterileceğini söyledi.

    Ali Babacan'dan aday belirleme yöntemine Vatikan benzetmesi VİDEO

    Vatikan benzetmesi yaptı

    Babacan, aday belirleme tarifinde Vatikan benzetmesi yaptı.

    DEVA Partisi Lideri Babacan, "Biz bir isim listesi oluşturacağız. Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Ali Babacan dan aday belirleme yöntemine Vatikan benzetmesi #1

    Papa seçiminde duman işareti

    Vatikan'da Papa seçimi sürecinde bir araya gelen kardinaller, adaylar için oylama yapıyor.

    Oylama sonucu ise dünyaya duman işareti ile ilan ediliyor.

    Oylamanın ardından yayılan dumanın beyaz olması yeni papanın seçildiğine, siyah olması ise seçilemediğine işaret ediyor.

    Ali Babacan dan aday belirleme yöntemine Vatikan benzetmesi #2


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