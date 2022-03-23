Ali Babacan'dan DP Lideri Gültekin Uysal'a ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart’ta ev sahipliği yapacağı zirve öncesinde, siyasi parti genel başkanları ile görüşmelerini sürdürüyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabık kalan ve ortak metne imza atan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanları, 27 Mart Pazar akşamı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yeniden bir araya gelecek.

GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Babacan, zirve öncesinde siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etti. Bu kapsamda Babacan, daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.

Babacan, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ELE ALINDI

Görüşmelerde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda izlenecek yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.