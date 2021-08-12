DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekşi Sözlük başta olmak üzere, sosyal medyada toplumun değerlerine yönelik hakaret, aşağılama ve benzeri saldırıları "özgürlük" olarak değerlendirdi.

Her fırsatta toplumun milli ve manevi değerlerine saldıran, "halkı kin ve düşmanlığıa tahrik" içerikli yazıları yayınlamaktan çekinmeyen sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra, siyaset camiasından bir destekçi daha buldu.

BABACAN'DAN SOSYAL MEDYA GÜZELLEMESİ

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı esnada bir başka TV programında sosyal medyaya yönelik açıklamalarının kendisiyle paylaşılmasına değindi.

"EKŞİ SÖZLÜK VE TWITTER'A MÜDAHALE EDİLMEMELİ"

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekşi Sözlük ve Twitter'da toplumsal değerlere yönelik saldırgan içeriklere müdahale edilmesi hakkındaki söylemini "özgürlüklerin kısıtlanması" olarak yorumladı.

"GENÇLER RAHAT BIRAKILMALI"

Babacan ayrıca, bu tür mecraların kontrolünün zor olduğunu belirterek, toplumsal değerlere her gün saldıran gruplara ithafen, "Gençler rahat bırakılmalı" dedi.

Ali Babacan'dan Ekşi Sözlük güzellemesi-Video

"FARKLI GÖRÜŞLERE SAYGI DUYULMALI"

Babacan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Ülkeyi yöneten zihniyetin hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Twitter'a bedel ödetmeler, Ekşi Sözlük'le ilgili ifadeler. Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Gençleri rahat bırakın. Gençlere tahammülü olmak lazım. Eleştirel bakanlar olabilir. Dolayısıyla Türkiye'yi yöneten insanın demokrat ve farklı görüşlere saygı duyması lazım. Sosyal medyayı tutmak o kadar kolay değil. Devletin imkanlarıyla bazı medya kurumlarını tutabilirsiniz. Amna sosyal medya çok hızlı gelişen bir aday. Şu anda Cumhurbaşkanının bu işleri bırakıp ülkeyi iyi yönetmesi lazım."