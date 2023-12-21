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ensonhaber.com

Genel seçimlerden ağır bir mağlubiyetle çıkan muhalefette yerel seçim yolunda kavga büyüdükçe büyüyor.

CHP'nin iş birliği teklifini reddeden İyi Parti'de, istifaların ardı arkası kesilmiyor.

İstifaları 'operasyon' olarak değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı korkaklıkla itham etmişti.

CHP-İyi Parti kavgası büyürken bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Ali Babacan, muhalefetteki bu İyi Parti-CHP kavgasını eleştirdi.

"Dün adayım dediğine bugün korkak dersen..."

Dün aynı masada ortaklık yapanların bugün birbirine düşman kesilmesinin seçmen nezdinde güvensizliğe neden olduğunu söyleyen Babacan, Akşener'e yüklendi.

Babacan şöyle konuştu:

Muhalefet bloğu olarak genel seçimlerde başarıyı yakalayamadık. Bu seçmende büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



Partilerin birbirini suçlaması bunu büyütüyor.



Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün aynı masadan oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini hicapla izliyoruz.



Dün elini tuttuğuna bugün düşman derseniz güven oluşturamazsınız.



Dün adayım dediğine bugün korkak derseniz güven oluşturamazsınız.