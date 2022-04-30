Seçime kendi logolarıyla gireceklerini açıklayan Ali Babacan, Millet İttifakı'nda her kafadan bir ses çıkacağı imasında bulunarak vatandaşın güveninin kazanılamayacağını söyledi.

Kurdukları 6'lı masa ile gündemde yer tutan 6 siyasi partiden Deva Partisi ve Gelecek Partisi, seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini açıkladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'e kadar birlikte olamayacaklarını ifade ettiği 6'lı masadan kalkan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklamalarının ardından Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde de bulundu.

Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Ali Babacan, her siyasi partinin farklı bir fikir belirteceğini ifade ederek, Millet İttifakı'nın ortak noktayı bulamayacağını ima etti.

"Böyle bir tablo, vatandaştan destek alır mı?"

6 partiden de farklı bir fikir çıkacağı vurgusu yapan Babacan, "6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek bugün? Diyelim ki adayımız şudur diye açıklasak. Kılıçdaroğlu kamulaştırma diyor. Başka bir genel başkana sorsanız, başka bir şey söyleyecek. Başka genel başkana sorsanız başka. Cumhurbaşkanı adayı da belki başka şey söyleyecek.

Böyle bir tablo, vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo, vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil." dedi.

Ali Babacan'dan Millet İttifakı eleştirisi VİDEO

