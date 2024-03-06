Ali Babacan'dan muhalefet eleştirisi: İktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyorlar Muhalefet partilerinin seçmenle kavga halinde olduğuna dikkat çeken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefetin, genel seçimlerde iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkardığını söyledi.

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DHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmalarına devam diyor.

Ali Babacan, bu kapsamda Tunceli'ye geldi.

Seçim otobüsüyle kent merkezini gezen Babacan, esnafı ve halkı selamladı.

Babacan, daha sonra parti binasına geçerek partililer ve merkez ile ilçe belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi.

Parti binasında konuşan Babacan, ana muhalefeti eleştirdi.

"Muhalefet iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyor"

Babacan, "Gerçekten bildiğiniz gibi ülkede sıkıntılar büyük; ama muhalefetin de durumuna bakıyoruz, çok üzülüyoruz. Gerçekten Türkiye, çok daha kaliteli bir siyaseti hak ediyor. Türkiye, çok daha düzgün bir siyaset hak ediyor. İktidarın da muhalefetin de şu anda ülkeye bir hizmet sunmak, bir fayda sağlamak şansını görmüyoruz.

Zaten bunu görmediğimiz için DEVA Partisi'ni kurduk. İktidarda da muhalefette de sıkıntıların büyük olduğunu gördüğümüz için yepyeni bir yol açalım diye çalışmaya başladık. İktidara da muhalefete de bakıyorsunuz; depreme karşı önlem almadılar. İktidarı da muhalefeti de torpilin önüne geçebilirler mi? Muhalefete mensup belediyelerde torpil yok mu?

İktidar da muhalefet de sokakları, güvenli hale getiremediler. Deprem oldu iktidardan da muhalefetten de tek bir istifa gerçekleşmedi. Zihniyet aynı olduğu sürece bir şey başarma imkanları olmayacak. Zihniyet aynı olduğu sürece iktidarın da muhalefetin de yeni bir söz söyleme gücü olmayacak. Muhalefet, genel seçimlerde iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyor.

Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz. Türkiye'de biri çıkıyor; sokakta kendisine küçük bir eleştiri getirene hemen kızıyor, azarlıyor. Bir başkası çıkıyor; yasal hakkı olan bedelli askerlikle ilgili gençlere çatıyor. O yüzden hep söylüyoruz; iktidarı da muhalefeti de şu anda Türkiye'de bir düşmanlık ve öfke üretiyor. Başka bir şey üretmiyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)