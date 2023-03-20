Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'seçim gecesi' göndermesi Seçim günü sandıklara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Ali Babacan, muhalifler tarafından 2018'de seçim gecesi ortadan kaybolmakla suçlanan Muharrem İnce'ye göndermede bulunarak "Bu millet seçim gecesi kendini yalnız bırakanı unutmaz" dedi.

14 Mayıs seçimlerine 55 gün kaldı.

Partilerin vekillik, Cumhurbaşkanı adaylarının ise adaylık süreçleri devam ediyor.

Bunun yanında partiler sandık güvenliği konusunda da hazırlık yapıyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecini takip etmek amacıyla kurulan "saydık.biz" platformunu tanıttı.

"Bu seçimi açık ara kazanmayı hedefliyoruz"

Tanıtım programında konuşan Babacan, "14 Mayıs seçimleri için her türlü seçim güvenliğini, her türlü tedbiri almak zorundayız. Çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü önümüzde, tam demokrasiye giden yolun ayrımı var.

Tek kişinin dağarcığıyla, keyfi kararlarıyla yönettiği ülkeyi ortak akılla, katılımcılıkla, istişareyle yönetmenin eşiğine gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizi özgürlük ve zenginlik limanına sağ salim yanaştırmanın şafağındayız. Biz, bu seçimi açık ara kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

Muharrem İnce'ye gönderme

Babacan konuşmasında, 2018'de muhalefetin adayı olan ve seçim gecesi YSK'da sabahlamayı vadederken tam tersine ortadan kaybolan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bir göndermede bulundu.

"Bu millet seçim gecesi kendini yalnız bırakanı unutmaz"

Babacan, şöyle konuştu: