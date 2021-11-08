Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, geçmiş seçimlerde hilelere şahit olduklarını, yapılacak genel seçimde Millet İttifakı'nın hileyi önlemek için açık farkla kazanması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, muhalefet olarak sık sık dile getirdikleri erken seçim konusuna da değindi.

"SEÇİMİ AÇIK FARKLA KAZANMAMIZ LAZIM"

Millet İttifakı'nın seçimi yüksek farkla kazanması gerektiğini söyleyen Babacan, böylelikle hile yapılmasının önüne geçileceğinin altını çizdi.

Babacan, "Biz diyoruz ki seçimi mutlaka açık farkla kazanmak lazım. Küçük farklar olursa her türlü oyunu ve hileyi yapıp o küçük farkları kapatıcı girişimlier yapılabilir. Dikkatli olmak lazım.

SANDIK GÜVENLİĞİ UYARISI

Ve sandıkları iyi korumak lazım. Sandık güvenliğini iyi sağlamak lazım. Sandığın başında kontrol edecek kimse yoksa, siyasi parti temsilcileri sandıkların başında değilse, maalesef o sandıklarda oyunlar oynanabilir. Özellikle oy kullanmayan vatandaşlarımızın oylarının toplu bir şekilde mühürler basılıp, tek bir partiye yönlendirdildiğini daha önce gördük.” diye konuştu.

Ali Babacan'dan seçim değerlendirmesi: Açık farkla kazanmamız lazım VİDEO