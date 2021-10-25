Her fırsatta eski açıklamalarının arkasında olduğunu ifade eden ve Millet İttifakı ile iktidar hayalleri kuran Ali Babacan'ın koalisyon hükümetlerini eleştirdiği açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de muhalefetin erken seçim söylemlerinin yanında, Millet İttifakı ve diğer muhalefet partileri, parlamenter sisteme dönüş konusunda görüşmelerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Millet İttifakı'na katılması söz konusu olan DEVA Partisi de ittifakla birlikte iktidar planları yapıyor.

Olası seçimlerde Millet İttifakı'nın kazanması durumunda 6 partinin koalisyon hükümeti kurması söz konusu olacak.

Bu durum, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'de siyaset yaptığı 2015 yılında katıldığı Ükle TV'deki Akşam Baskısı programında yaptığı açıklamaları gündeme getirdi.

Her fırsatta geçmişteki demeçlerinin arkasında olduğunu söyleyen Babacan'ın söz konusu programın arşiv görüntülerinde koalisyon dönemlerini eleştirip tek parti iktidarlarını yüceltmesi dikkat çekiyor

Ali Babacan'ın koalisyon hükümetleri hakkında yaptığı eski yorumlar VİDEO

"KOALİSYON DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE YERİNDE SAYMIŞ"

Tek parti iktidarlarında Türkiye'nin ilerlediğini, koalisyon dönemlerinde ise yerinde saydığını söyleyen Babacan'ın o açıklamaları ise şu şekilde:

"Tek parti hükümetlerinin olduğu dönemler Türkiye'de reformlar yapılmış ilerleme olmuş kalkınma olmuş. Türkiye başarılı olmuş. Ama koalisyon dönemlerinde Türkiye ya vasat bir performans ortaya koymuş ya yerinde saymış ya da geri düşmüş. Türkiye siyasi, ekonomik krizlerle mücadele etmiş koalisyon dönemlerinde.

"70'LER 90'LAR TÜRKİYE'NİN KAYIP YILLARI"

1970'ler, 1990'lar Türkiye'nin kayıp yılları. Hep koalisyon yılları. Ama bir Özal dönemine, bir Menderes dönemine bakın, bir AK Parti'nin dönemine bakın. Bunlar da Türkiye'nin reform yaptığı kalkındığı ve başarılı olduğu yıllar. İstatistik bize bunu söylüyor. Koalisyon bir geçici ortaklık. Partilerin ömür boyu birlikte hareket etmesi değil.

"PARTİ OLARAK NE KAPARIM REFLEKSİ"

Herkes biliyor ki bir sonraki seçimde bu ortak partiler rakip. Koalisyon döneminde hep bir farklılaştırma çabası oluyor. Hep beraber kazanalım yerine ben parti olarak ne kaparım refklesleri güçlü oluyor."