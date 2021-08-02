Ali İhsan Yavuz, 'Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu' sözünü yıllar sonra açıkladı

Ali İhsan Yavuz, 'Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu' sözünü yıllar sonra açıkladı

'Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu' sözünü kullandığı iddia edilerek gündeme gelen Ali İhsan Yavuz, yıllar sonra sözün aslının seçimlerdeki oy farkı için söylendiğini aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu.

Burada Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yavuz, son seçimlerde tartışmalara neden olan sözlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hayatınızda hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur dediğiniz ikinci bir olay var mı?" diyerek tartışma konusunu tekrar masaya süren Elönü'yü yanıtlayan Yavuz, sözü kendisinin söylemediğini fakat zamanla hoşuna gittiğini aktardı.

"ART NİYETLİLER UYDURDU FAKAT HAYRA DÖNÜŞTÜ"

Seçimlerin ardından büyük bir kesimin 'Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu' sözünü kullandığını iddia etmesiyle bu sözden çok istifade ettiğini belirten Yavuz, "Yani bu sözü ben demedim ama bu söz çok hoşuma gitti ve beni çok kurtarıyor. Arazide de çok işime yaradı. Aslında bunu art niyetli bir şekilde birileri uydurdu. Fakat bu, hayra ve berekete dönüştü. Çok istifade ediyorum.

Kabul ediyorum, aldım bunu şimdi. Telafuz ediyorum, zikrediyorum. 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu.' Bugün de diyorum... Hatta en son yine birkaç yerde söyledim." dedi.

Ali İhsan Yavuz, 'Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu' sözünü yıllar sonra açıkladı VİDEO

"BİR ŞEY OLUYOR AMA NE OLUYOR BEN DE ANLAMADIM"

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde düşen farkı hatırlatan Yavuz, "Aslında çok felsefik bir ifade. Ben dedim ki, 'Hiçbir şey olmadıysa şayet, e peki 28 binden 14 bine nasıl düştü bu fark? Demek ki bir şey oldu.' Benim gerçek ifadem, aynen bu şekilde. İki buçuk saat süren bir canlı yayında gerçekleşiyor bu konuşma. Bu kabilden baktığımızda bir şeyler oluyor. Ama ne oluyor ben de anlamıyorum." ifadelerini kullandı.