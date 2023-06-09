Alman basınından Hakan Fidan analizi: Her şeyi bilen adam Alman basınından Hakan Fidan hakkında yeni bir analiz geldi. Fidan için, "Her şeyi bilen adam" ifadelerini kullanan Almanlar, Dışişleri Bakanı'nın MİT görevindeyken de gölge dışişleri bakanı gibi çalıştığını ifade etti.

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı görevine getirilmesi gündem olmayı sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında son olarak Alman RND'den yeni bir analiz geldi.

Türk siyasetinde kimsenin Hakan Fidan kadar sır bilmediğini yazan RND, Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sıkı bir güven ilişkisi olduğunu yazdı:

MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor. Türkiye'de herkes Fidan'ın adını biliyor ama kamuoyu onun hakkında çok az şey biliyor.

"Erdoğan'ın baş düşmanı Fethullah Gülen'in destekçilerini Türkiye'ye getirtti"

Hakan Fidan başkanlığında MİT operasyonlarının genişletildiğini yazan RND, "Erdoğan'ın danışmanı Türkiye gizli servisinin başına atandı. MİT'ten hükümeti eleştirenler korkuyor. Fidan yönetiminde hizmet, yurtdışındaki faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti. Türkiye'nin Kuzey Irak, Suriye ve Libya'daki askeri operasyonlarını genişletti. Son yıllarda MİT ajanları Erdoğan'ın baş düşmanı Fethullah Gülen'in destekçilerini Türkiye'ye getirtti" ifadelerini kullandı.

"Gölge dışişleri bakanı gibiydi"

Dış politikanın Hakan Fidan için yeni bir alan olmadığını yazan RND, Fidan'ın gölge Dışişleri Bakanı gibi çalıştığını belirtti: