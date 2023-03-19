Alman Bild, Kılıçdaroğlu'nu övdü: Bu adamın dayanma gücü var CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanılığı yolunda Avrupa'ya yönelik mesajlarını görmezden gelmeyen Batı basınında CHP Lideri'nin övüldüğü, anketlerde önde gösterildiği haberler servis edilmeye başlandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim yapacak.

Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularının da başladığı süreç 57 gün sonra sonuçlanacak.

Bu kapsamda partiler ve adaylar kampanyalarına başlıyor.

Millet İttifakı'nda büyük kavgaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olarak ilan edilidi.

Resmi olmasa da deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerle kampanyasını başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan iç kamuoyuna bir yandan da Avrupa'ya verdiği mesajları ile seçime hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya mesajları

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya yönelik en belirgin vaatleri ise dikkat çekiyor.

PKK ve uzantılarının Türkiye ve sınır hattındaki yuvalanmalarına karşı son yıllarda verilen büyük mücadelelerden sonra yumuşama dönemi vaat edilirken, bir yandan da HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı tutuklusu Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı belirtiliyor.

Türkiyenin en önemli kazanımları olan Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji alanlarında atılan adımlara ilişkin de sondaj ve arama faaliyetlerinin maliyet hesaplamaları bahane edilerek sonlandırılması CHP'liler tarafından son dönemde dillendiriliyor.

Dış politika konusunda ise CHP'nin hükümete Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalma konusundaki eleştirileri kamuoyunda gündeme gelmişti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, savaşta tarafsız kalmak yerine Rusya karşısında tavır almak gerektiğini söylemişti.

Avrupa'ya göz kırpan bu söylemlerin ardından Batı medyasında Kılıçdaroğlu'na ilişkin olumlu haberler çıkmaya başladı.

"Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın oldukça önünde"

Son olarak Alman Bild, CHP'nin adayını manşetine taşıdı.

"Bu adam Erdoğan için ne kadar tehlikeli?" başlıklı haberde, Kılıçdaroğlu'nun iktidar değişimini İstanbul seçimleri ile başlattığı belirtildi.

Anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu iddia edilen haberde, şu ifadelere yer veridli: