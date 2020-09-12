Alman vekil Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağından rahatsız oldu

Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken, sunum için yansıtılan iç içe geçmiş Türkiye ve AB bayraklarının kaldırılmasını istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Senegal ziyareti sırasında Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’na video konferans yoluyla katılmıştı.

Çavuşoğlu, konferansta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği yolu ve tutumunu anlatmıştı.

TÜRK BAYRAĞI, ALMAN VEKİLİ RAHATSIZ ETTİ

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) birlikteliğini temsil eden Türkiye ve AB’nin bayraklarının tek karede gösterildiği logo tartışma konusu oldu. Yeşiller grubunda Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, kullanılan logonun kaldırılmasını istedi.

"YILDIZLARIMIZ, TÜRK BAYRAĞININ GÖLGESİNDE KALIYOR"

Bütikofer yaptığı konuşmada, "İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi. Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli" dedi.

TÜRK YETKİLİLERDEN LOGONUN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Oturumu yöneten Avrupa Parlamenteri David Mcallister konuya ilişkin Bütikofer’e, bu logonun kendilerine ait olmadığını ve logoyu Türkiye tarafının hazırladığını aktardı. Mcallister, daha sonra logonun kaldırılması için Türk yetkililere seslendi.

PKK SERGİSİ YAPTILAR, YPG'Lİ TERÖRİSTİ KONUŞTURDULAR

Avrupa Parlamentosu'nda, Türk bayrağının AB ile birliktelik ifade eden logosu rahatsızlık uyandırırırken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ve PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açılmasına ses çıkarılmadı.