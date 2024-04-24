Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Özgür Özel'in Almancasına övgü Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuştuğu Almanca ile dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştü.

Büyükelçilikte 50 dakika süren görüşme

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.

Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.

Özgür Özel'in Almancasını övdü: "Tam bir Alman"

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde ayakta kısa bir sohbet eden ikili arasındaki Almanca diyalog dikkat çekti.

Steinmeier'e Almanca hitap eden Özgür Özel, konuşmasıyla Alman cumhurbaşkanının takdirini gördü ve "Tam bir Alman" karşılığını aldı.

