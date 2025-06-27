Almanya'da SPD Kongresi’ne katılan Özgür Özel'in düşünceli halleri

CHP'nin gündemi kurultay davası...

30 Haziran'da görülecek davada 'mutlak butlan' sorusu da yanıt bulacak.

"KARDEŞ PARTİMİZ CHP" ANONSU

Berlin’de SPD’nin kongresine katılan Özgür Özel, salona girişinde büyük ilgiyle karşılandı.

“Kardeş partimiz CHP’nin lideri Özgür Özel aramızda” anonsuyla kürsüye davet edilen Özel, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Anonsu yapan eski Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil, alkışlar eşliğinde CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na da değinerek, “Dayanışmamız her zaman kardeş partimiz CHP ile” mesajını verdi.

Özel’e Berlin ziyaretinde, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak da eşlik etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DÜŞÜNCELİ HALLERİ

CHP heyeti, kongrede kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı.

Özgür Özel, her ne kadar kurultay davasını küçümsüyor olsa da, Almanya'da katıldığı kongrede düşünceli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

O anlarda Özel'in düşünceli anları objektiflere yansıdı.

"BU BİR KUMPAS, İŞİMİZE BAKIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) kongresine katılmak üzere gittiği Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan ve 30 Haziran’da görülecek davaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: