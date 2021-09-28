Anastasiadis ve Tatar'dan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm açıklamaları

Anastasiadis ve Tatar'dan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm açıklamaları

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık değilim" derken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 60 yıllık devletlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"İKİ TOPLUMLU BİR FEDERASYONA AÇIĞIM"

''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Anastasiadis ve Tatar'dan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm açıklamaları-Video

TATAR: "BU SAATTEN SONRA KİMSE DEVLETİNDEN VAZGEÇMEZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''



