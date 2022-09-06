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    Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı

    İçişleri Bakanlığı tarafından dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten ihraç edildi.
    • 06.09.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:43
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    Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı

    CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO İkiz Kuleleri Davası’nda taraf olan Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı.

    7 yılda 60 gün işe gittiği ortaya çıktı

    Soruşturma kapsamında Tezcan'ın, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı.

    Memuriyetten ihraç edildi

    Bugün İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı.

    Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı #1

    Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı #2


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