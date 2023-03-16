Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Başkent Ankara, 'Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım' teması ile düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 'Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım' teması ile bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılacak.

Geçen sene icra edilen Semerkant Zirvesi'nde gözlemci statüsü elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk defa bir TDT Zirvesi'nde yer alacak.

Yaşanan büyük depremler üzerine Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınıp müşterek gündemde yer alan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.