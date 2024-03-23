Ankara'da üvey toruna cinsel istismar: 62,5 yılla yargılanıyor 8 yaşındaki üvey torunu E.S.T.'ye, 5 yaşından itibaren 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 58 yaşındaki Doğan Ü. hakkında, 62,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA

Ankara'da kan donduran bir aile içi çocuğa cinsel istismar vakası ortaya çıktı.

8 yaşındaki E.S.T, 58 yaşındaki üvey dedesi Doğan Ü.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.'ye anlattı.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Doğan Ü., çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Ocak'ta tutuklandı.

"Özel yerlerime dokunup video izletti"

Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü.

E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.'nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup, videolar izlettiğini anlattı.

Doğan Ü., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Savcı 62,5 yıl hapis istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)