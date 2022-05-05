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    Ankara'daki HDP binası önünde 'katil polis' sloganları atıldı

    Ankara'daki HDP binası önünde 'katil polis' sloganları atıldı

    Ankara'daki HDP Genel Merkezi önünde başlayan siyah çelenk gerginliği, HDP'lilerin polislere tepki göstermesiyle devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 18:52
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    Diyarbakır'daki HDP binası önünde eylemleri 976 gündür nöbet tutan ailelerden bazıları, farkındalık yaratmak için HDP'nin Ankara'daki genel merkezine geldi.

    Ailelerin HDP binası önüne siyah çelenk bırakmasıyla gergin anlar yaşandı.

    Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, gerginliğe müdahale etti.

    Polis ve HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. Olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

    HDP'lilerden 'katil polis' sloganları

    HDP'liler, polislere "HDP umuttur, umut dimdik ayakta", "Katil polis partimizden defol" sloganlarıyla tepki gösterdi.

    Ankara'daki HDP binası önünde 'katil polis' sloganları atıldı VİDEO

    Ankara daki HDP binası önünde katil polis sloganları atıldı #1

    Ankara daki HDP binası önünde katil polis sloganları atıldı #2

    Ankara daki HDP binası önünde katil polis sloganları atıldı #3

    Ankara daki HDP binası önünde katil polis sloganları atıldı #4


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