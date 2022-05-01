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    Antalya'da CHP'li belediyenin dansözlü Ramazan etkinliği tepki çekti

    Antalya'da CHP'li belediyenin dansözlü Ramazan etkinliği tepki çekti

    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde sahneye yarı çıplak dansçı çıkması büyük tepkiye neden oldu.
    • 01.05.2022 - 02:50
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 03:00
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    Türkiye'nin birçok kentinde Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çoğu belediyeler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar, hem Ramazan ayını idrak ederken hem de eğleniyor.

    Ne var ki bazı belediyelerin organize ettiği etkinlikler, Ramazan ayının ruhuna aykırı olmasına rağmen ısrarla devam ettiriliyor. Bunun son örneği Antalya'da dün gece yaşandı.

    CHP'li belediyeden dansözle Ramazan etkinliği

    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliğinde yarı çıplak dansçı eşliğindeki gösteri tepkilere neden oldu. Sahnedeki reklam panolarında "2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz" yazısı ve Muhittin Böcek'in adı da yer aldı.

    Antalya'da CHP'li belediyenin dansözlü Ramazan etkinliği tepki çekti - VİDEO

    Sosyal medyada tepkiler büyüdü

    Sahnede dansözün Roman havası eşliğindeki gösterisi, vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada tepki mesajları paylaşan vatandaşlar, CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i eleştirdi.

    Antalya da CHP li belediyenin dansözlü Ramazan etkinliği tepki çekti #1


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