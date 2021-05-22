Antony Blinken: Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,"Ortak öncelikler konusunda müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Blinken, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında "Bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile tam da zamanında konuşma fırsatı buldum. Ortak öncelikler konusunda NATO Müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım.” İfadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarımız da dahil olmak üzere ABD ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemini görüştü.” dedi

Price ayrıca, Blinken’ın, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki müzakerelere ABD'nin desteğinin sürdüğünü ilettiğini belirtti.