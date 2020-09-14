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    Atatürk demem diyen Canan Kaftancıoğlu'na CHP'den tepkiler

    Atatürk demem diyen Canan Kaftancıoğlu'na CHP'den tepkiler

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk değil, Mustafa Kemal diyorum" çıkışı, partisinden kendisine yönelik eleştirilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 01:55
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    CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü nternet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk çıkışı ile CHP içinde yeni bir tartışmaya neden oldu.

    ATATÜRK DEMEDİ

    Yaptığı sunumda Atatürk'e atfen üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanması üzerine neden Atatürk adını kullanmadığı sorusuna şöyle cevap vermişti:

    "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."

    CHP'LİLER KIZGIN

    Canan Kaftancıoğlu'nun bu tutumu parti içinde büyük rahatsızlığa neden oldu.

    CHP'li birçok isim, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

    ATİLLA SERTEL: "DERSİNİ VERMELİYİZ"

    CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Canan Kaftancıoğlu'Nun şu ifadelerle eleştirdi:

    "Mustafa Kemal Atatürk’ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir."

    Atatürk demem diyen Canan Kaftancıoğlu na CHP den tepkiler #1

    HAMZAÇEBİ: "TEREDDÜTÜ OLAN, O'NUNLA PROBLEMİ OLANLARDIR"

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ise şunları söyledi:

    "Cumhuriyetimizin ve üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü şükranla anıyorum. ATATÜRK’ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur. ATATÜRK’ün ismini anmakta tereddütü olanlar O’nunla problemi olanlardır."

    Atatürk demem diyen Canan Kaftancıoğlu na CHP den tepkiler #2

    GÜRSEL TEKİN

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Kaftancıoğlu'na Atatürk'ün sözleriyle karşılık verdi:

    "Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler gene gelir, verimli sonuçları kalpleri doldurur."

    - Mustafa Kemal Atatürk

    Atatürk demem diyen Canan Kaftancıoğlu na CHP den tepkiler #3

    MUHARREM İNCE: "VARLIĞI EN BÜYÜK ZAFERİMİZDİR"

    Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Milli Mücalededir, Kurtuluştur, Kuruluştur, Cumhuriyettir, akıldır, bilimdir, devrimdir.
    Varlığı en büyük zaferimizdir.

    Atatürk demem diyen Canan Kaftancıoğlu na CHP den tepkiler #4

    Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk takıntısı-haberi için tıklayın

    Atatürk demem diyen Canan Kaftancıoğlu na CHP den tepkiler #5

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