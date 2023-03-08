Avrupa Parlamentosu'ndaki PKK skandalına Türkiye'den sert tepki: Kabul edilemez Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerince Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir" denildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) binasında skandal bir olay yaşandı.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri, Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanmasının kabul edilemez olduğunun altı çizilirken,

Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir.

ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada AB kurumları ve üye ülkelerden uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanında durmasının beklendiği kaydedildi.