Avusturya hükümeti, kaçak göçmenlere karşı önlem aldı

Avusturya'da İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın düzenlediği ortak basın toplantısında, kaçak göçmen akınına karşı sınırlarda asker sayısını artırma önlemi alındı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Savunma Bakanı Klaudia Tanner, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar, toplantıda göç ve sınır güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

Sınırlardaki kaçak göçmen akınına karşı tedbirler artırıldı.

''AB'NİN GÖÇ DÜZENLEMELERİ ETKİSİZ''

Avrupa Birliği’nin (AB) göç düzenlemelerini eleştirerek konuşmasına başlayan Nehammer, söz konusu düzenlemelerin kaçak göçmenlere karşı etkisiz olduğunu öne sürdü.

GÖREVLİ ASKER SAYISI BİNDEN BİN 400'E ÇIKACAK

Özellikle Avusturya-Macaristan sınırında kaçak göçlerin arttığını belirten Nehammer, doğu sınırlarında görevlendirilen asker sayısının binden bin 400’e çıkartılacağını söyledi.

ASKER SAYISI GEREKİRSE 2 BİNE KADAR ÇIKARTILABİLECEK

Savunma Bakanı Klaudia Tanner ise Macaristan sınırında bu yıl 200 insan kaçakçısı yakalandığını ve başta bu bölge olmak üzere Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki asker sayısının gerekirse 2 bine kadar çıkartılabileceğini ifade etti.