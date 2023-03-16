Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kent genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada toplam 23 kilo 528 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 kişi tutuklandı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'da bir haftada yapılan operasyonların bilançosu belirlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

İl genelinde 1-12 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 103 olay ortaya çıkarıldı.

Bu çerçevede 150 şüpheli hakkında işlem yapılırken 9 şüpheli tutuklandı, 3 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Farklı uyuşturucu maddeleri yakalandı

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 bin 46,06 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar, 3 bin 378,17 gram metamfetamin, 141 adet sentetik ecza, 8,97 gram eroin, 9,20 gram sentetik kannabinoid, 4,37 gram kokain, 47 adet extacy hap, 99 adet diğer sentetik haplar, 47 gram skunk ve 332 kök kenevir ele geçirildi.

Çalışmalar devam edecek

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: