Ayhan Bilgen: Gelecek ay kendimizi deklare edeceğiz

HDP'den ayrıldıktan sonra yeni parti hazırlıkları ile gündeme gelen Ayhan Bilgen, gelecek ay çalışmaları yürüttüğü isimlerle birlikte siyasi parti mi yoksa bir platform mu olacaklarını açıklayacak.

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, 2014 Kobani olayları nedeniyle 2020'de gözaltına alınmış ve 2021 yılının Haziran ayında serbet kalmıştı.

Bilgen serbest kaldıktan sonra HDP'den ayrılıp, yeni bir parti kuracağı yönünde haberler yayınlanmıştı.

Bu iddiaları o dönemde yalanlayan Bilgen, BBC Türkçe'ye yeni açıklamalarda bulundu.

"TEMASLAR İÇİNDEYİM"

Yeni parti öncesinde düşünce zemini aşamasında olduklarını dile getiren Bilgen, "CHP'nin de duayen siyasetçileriyle, bugünkü aktif yöneticileriyle, DEVA ve Gelecek Partileri'nde görevli yönetici en üst düzeyde isimlerle de, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlerle de, HDP yöneticileriyle de, şu an itibariyle aktif yöneticilerle temaslar içindeyim." dedi.

"FARKLI BİR SİYASAL FİKRE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'de siyasetin tıkandığını düşündüğünü söyleyen Bilgen, "Bunu iktidar ya da muhalefet ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Türkiye'de öncelikle yeni farklı bir siyasal fikre ve siyasal harekete ihtiyaç var diyoruz. Bu siyasal fikir ve siyasal hareket bizim şu anda görüştüğümüz arkadaşlarla ortaklaştığımız, çabası içine girdiğimiz boyutudur." ifadelerini kullandı.

"GELECEK AY AÇIKLAYACAĞIZ"

Temas içinde olduğu isimleri de önümüzdeki ay içinde açıklayacaklarını söyleyen eski HDP'li vekil, "Öyle bir aşamadayız ama bunu çok uzatmadan, önümüzdeki ay içerisinde artık, bir platform gibi mi başlayacağız yoksa bir siyasi hareket gibi mi kendimizi deklare edeceğiz, bunu netleştirdikten sonra zaten isimleri de paylaşmış olacağız." diye konuştu.