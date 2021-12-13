Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

Eski HDP milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ayhan Bilgen, daha önce katıldığı bir canlı yayın programında 7 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında partisi HDP'nin vahim hatalar yaptığını söylemiş ve istifa edeceğini açıklamıştı.

Bilgen'in beklenen istifası, bugün geldi.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ PAYLAŞTI

Bilgen, istifasını ''Yolcu yolunda gerek ! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum'' sözlerle duyurdu.

"TOPLUMSAL KAYGILARLA SONLANDIRIYORUM"

HDP'den ayrıldığını sosyal medya hesabından açıklayan Bilgen, istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel beklentilerle değil, toplumsal kaygılarla 2007 yılında başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum.

Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyuna ile de paylaştım.

"HDP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem, ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyalarının yapacağımız açıklamayla son bulmasını umuyor aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum."