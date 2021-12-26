Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Aykut Erdoğdu hükümeti, İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesinde DP iktidarı için kullandığı, "Sizi ben bile kurtaramam" sözleriyle uyardı.

Siyasetin gündeminde ekonomi, ilk sıradaki yerini koruyor.

Kur ataklarına karşı alınan yeni önlemler ve atılan adımlar muhalefetten yine tepki çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, son ekonomik gelişmeleri Bizim TV YouTube kanalında Lale Özan Arslan'a değerlendirdi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Erdoğdu, Türkiyeyi bir felaketin beklediğini ifade ederek yöneticileri uyardı.

İSMET İNÖNÜ'NÜN SÖZLERİYLE UYARDI

CHP'li vekilin uyarısını İsmet İnönü'ye atıf yaparak dile getirmesi ise dikkat çekti.

Erdoğdu, İnönü'nün 1960 27 Mayıs darbesinden önce Demokrat Parti'nin politikalırını eleştirirken kullandığı "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerini hatırlattı.

Aykut Erdoğdu'nun darbe imalı hükümet uyarısı VİDEO

"SİZİ BİZ BİLE KURTARAMAYIZ"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik problenlere örnekler verdikten sonra, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu 82 milyon güzel insana bu kötülüğü yaparsalar ben samimi söylüyorum biz bile kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başınıza toplayın. Bunu diyecekler ki İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor.

"BAŞINIZA KÖTÜ BİR ŞEY GELSİN İSTEMİYORUM"

Hayır arkadaş! Ben sizin başınıza kötü bir şey gelsin istemiyorum. Ama geniş kitleleri aç bırakırsanız, ilaçsız bırakırsanız ve bu yüzden sosyal patlamalar olursa bu kitlenin öfkesini - ben çünkü Gezi Parkı'ndan şeye kadar kitleyi çok durdurmaya çalışmış biriyim.

"KİTLE HAREKETE GEÇİNCE DURDURMAK ÇOK ZOR"

Kitle herekete geçince durdurması çok zor oluyor. O yüzden lütfen aklınızı başınıza toplayın. İktidarlar gelir geçer, korkularınız var biliyorum. Ama bu yaptığınızın sonu yok. Karşıda gördüğünüz ışık tünelin sonu değil tren üstünüze geliyor." ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.